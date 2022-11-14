В Словении выбрали первую женщину-президента

В Словении победу на выборах впервые в истории страны одержала женщина — беспартийная Наташа Пирц-Мусар с левоцентристскими взглядами.

Ее поддержали 53,88% избирателей после подсчета 99,95% бюллетеней, пишет «Коммерсант»‎. Ее соперник бывший глава МИДа Анже Логар получил 46,12% голосов. В первом туре, прошедшем 23 октября, Логар побеждал.

Пирц-Мусар говорила, что ее главной задачей станет «диалог между всеми словенцами».

«Я сделаю все возможное, чтобы быть настоящим президентом для всех, бороться за фундаментальные и конституционные права человека, демократические права и демократию», — цитирует нового президента Reuters.

Должность президента в Словении больше церемониальная, однако президент может назначать премьера и членов Конституционного суда.

Наташа Пирц-Мусар — юрист. Она представляла в суде интересы бывшей первой леди США Мелании Трамп по авторскому праву и другим вопросам.