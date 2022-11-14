Зеленский обвинил российских солдат в 400 военных преступлениях в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских солдат в военных преступлениях в Херсоне. По его данным, задокументировано более 400 преступлений. Российская сторона отрицает атаки на гражданских.

Как пишет Reuters, после вывода российских войск из Херсона на прошлой неделе были найдены погибшие мирные жители и военнослужащие.

«Русская армия оставила позади ту же жестокость, что и в других регионах страны»‎, — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

После 24 февраля в регионах Украины власти задокументировали множество возможных военных преступлений. В городах Харьковской и Киевской областей находили массовые захоронения мирных жителей, в некоторых случаях со следами пыток. В ООН отмечали, что российские войска несут ответственность за большинство нарушений прав человека в конфликте в Украине. Российская сторона отвергла обвинения.