Суд в Иране вынес смертный приговор протестующему

В Иране начались судебные процессы против участников антиправительственных выступлений. Одного протестующего приговорили к смертной казни. Еще пять человек приговорили на сроки от пяти до десяти лет.

РБК со ссылкой на иранское агентство Mizan сообщает, что приговоренного к смертной казни обвинили в поджоге административного здания, нарушении общественного порядка, использовании огнестрельного оружия, убийстве и сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности. «Коммерсант»‎ уточнил, что его признали «врагом Бога»‎.

Еще один подсудимый признал вину в том, что сбил нескольких полицейских, один из них погиб. Помимо них еще пять человек приговорили к срокам от пяти до десяти лет. Их обвинили в сговоре с целью совершения преступлений против нацбезопасности и за нарушение общественного порядка.

В агентстве утверждают, что вынесенные приговоры можно обжаловать.

Протесты в Иране начались после смерти после задержания 22-летней Махсы Амини. Полиция нравов обвинила ее в «неправильном» ношении хиджаба. Власти Ирана считают, что протесты организуют «внешние враги»‎.