UPD: «Анадолу»‎ сообщили, что подозреваемую установили по камерам наблюдения. Подозреваемой оказалась 23-летняя выходец из Сирии А.А. Она попала в Турцию нелегально из района Африн на севере Арабской Республики.



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«Коммерсант»‎ сообщил, что в Турции задержали подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле. Обращение главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу опубликовал телеканал TRT.

Вчера на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Погибли шесть человек, 81 пострадал, двое из них в тяжелом состоянии. Власти заявили, что ответственность лежит на курдских организациях из Сирии.

Сойлу сообщил, что «человек, оставивший бомбу, задержан». Он также подтвердил, что за взрывом стоят считающиеся в Турции террористическими Рабочая партия Курдистана и Партия демократического единства. Полиция считает, что теракт могла совершить женщина-смертница.

Вчера агентство «Анадолу» писало, что соболезнования США в связи с терактом Сойлу раскритиковал и посчитал неискренними.

«Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — сказал глава МВД.