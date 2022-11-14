UPD: «Анадолу» сообщили, что подозреваемую установили по камерам наблюдения. Подозреваемой оказалась 23-летняя выходец из Сирии А.А. Она попала в Турцию нелегально из района Африн на севере Арабской Республики.
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«Коммерсант» сообщил, что в Турции задержали подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле. Обращение главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу опубликовал телеканал TRT.
Вчера на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Погибли шесть человек, 81 пострадал, двое из них в тяжелом состоянии. Власти заявили, что ответственность лежит на курдских организациях из Сирии.
Сойлу сообщил, что «человек, оставивший бомбу, задержан». Он также подтвердил, что за взрывом стоят считающиеся в Турции террористическими Рабочая партия Курдистана и Партия демократического единства. Полиция считает, что теракт могла совершить женщина-смертница.
Вчера агентство «Анадолу» писало, что соболезнования США в связи с терактом Сойлу раскритиковал и посчитал неискренними.
«Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — сказал глава МВД.