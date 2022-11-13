263-й день боев: главное

Телеграм-канал GREY ZONE, аффилированный с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео внесудебной расправы над завербованным заключенным Евгением Нужиным — ему разбили голову кувалдой. Подлинность видео подтвердил источник Gulagu.net в частной военной компании.

Источник Gulagu.net в Киеве сообщил, что заключенного, которого ЧВК «Вагнер» завербовала из рязанской ИК-3, выдали по обмену. По его информации, российская сторона выдала за одного Нужина 20 украинских пленных. После этого мужчину «отдали вагнеровцам на растерзание». Еще один источник правозащитной организации в Киеве утверждает, что Нужина не обменяли, а похитили и вывезли на территорию, подконтрольную российским войскам. По его словам, это произошло в текущем месяце.

Проект Gulagu.net и его руководитель Владимир Осечкин обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить, как добровольно сдавшийся в плен и перешедший на сторону Украины Евгений Нужин оказался в руках у наемников из ЧВК «Вагнер». Аналогичную просьбу к украинским властями направили активисты движения «Весна»*. Украинская сторона инцидент не прокомментировала.

Украинский железнодорожный оператор «Укрзалізниця» анонсировал запуск пассажирского сообщения в освобожденный Херсон. «Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденную колею и разбитые вагоны пофиксим быстро. Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон», — сообщил глава компании Александр Камышин в своем Telegram-канале.

В Telegram-канале украинского железнодорожного оператора анонсировали благотворительный проект «Билеты к победе», запущенный совместно с платформой United24 в честь освобождения Херсона. Компания объявила о продаже билетов на три первые рейса из Киева в пять городов: освобожденный Херсон, оккупированные Мариуполь, Донецк и Луганск, а также Симферополь в Крыму. Билеты предлагается хранить как «символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов».

Пророссийские власти Херсонской области опровергли информацию о переносе региональной «столицы» в город Геническ. «Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — приводит ТАСС его слова.

Число россиян, уехавших в Грузию после объяввления Владимиром Путиным «частичной» мобилизации, составило 700 тысяч. Такую цифру в эфире Radio France назвала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам Зурабишвили, из 700 тысяч человек в Грузии осталось лишь 100 тысяч. Остальные 600 тысяч россиян могли выехать в другие страны, отметила она. В Грузии также находится около 30 тысяч украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате российской агрессии.

Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретённого российского гражданства за «дискредитацию» российской армии и распространение военных «фейков». Соответствующая поправка к принятому в первом чтении законопроекту поступила в Госдуму, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, согласно поправке, основанием для лишения приобретенного гражданства может стать осуществление деятельности иностранной или международной НПО, признанной в РФ «нежелательной», призывы к сепаратизму и экстремизму, а также посягательство на жизнь государственного деятеля. Также Путин предложил лишать гражданства за организацию вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом и некоторые другие правонарушения.

«Калашников» стал главным координатором поставок боевой экипировки для российской армии. Соответствующее решение принял Минпромторг РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Теперь все предприятия и индивидуальные предприниматели, участвующие в поставках экипировки военным, должны отчитываться о своей деятельности российскому оружейному концерну.

Собеседник агентства отметил, что такое решение было принято в условиях, когда вся система гособоронзаказа сталкивается с «беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных».

Переговоры Москвы и Киева могут возобновиться во второй половине 2023 года. Об этом заявил председатель партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией весной. Чиновник также напомнил об условиях, при которых Украина согласна сесть за стол переговоров.

«Президент Владимир Зеленский чётко озвучил условия, при которых можно о чем-то говорить с Россией. Это восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных убытков, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что это не повторится», — написал Арахамия в своем Telegram-канале.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил подумать о реалистичной позиции, которую следует занять перед переговорами с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, речь может идти о позиции украинских властей по статусу Крыма.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия «расстроена и встревожена» из-за потери Херсона, но еще далека от того, чтобы сдаться. «История напоминает нам, что Россия может быть крайне жестока по отношению к своим же. И если им потребуется еще больше пушечного мяса, они его найдут», — заявил он, добавив, что Киев должен сам решить, когда и при каких условиях сесть за стол переговоров с Москвой.

Украинская разведка утверждает, что больницы в Брестской области Беларуси переполнены российскими военными — среди них как раненые, так и заболевшие из-за ненадлежащих условий содержания в палаточных лагерях. Согласно разведданным, из-за этого медики вынуждены отказывать в помощи белорусским гражданам, нуждающимся в лечении.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что отступление российской армии из Херсона привело к расколу между сторонниками боевых действий и президентом России Владимиром Путиным. Решение об отводе войск подорвало уверенность националистов в приверженности Путина своим обещаниям и его способности их выполнять, отмечается в сводке. Теперь российский лидер испытывает трудности в усмирении радикальных приверженцев. Об этом свидетельствует критика от идеолога «русского мира» Александра Дугина, пропагандиста Владимира Соловьева, а также каналов, связанных с группой ЧВК «Вагнер».

Российское военное командование пытается объединить в сплоченную боевую силу разнородные подразделения, состоящие из военных с разным уровнем квалификации и оснащения. Так, руководство обсуждает возможность объединения армии ЛДНР с российскими вооруженными силами. Аналитики считают, что потенциальная интеграция сил ЛДНР, контрактников, добровольцев, мобилизованных и наемников из ЧВК «Вагнер» создают среду, способствующую внутренним конфликтам.

Британская разведка сообщает, что введение военной подготовки в российских школах призвано повысить готовность молодежи к мобилизации. Обучение будет направлено на то, чтобы обеспечить учащихся к призывному возрасту военными навыками, однако это едва ли выведет способности российских призывников на новый уровень, пишет Минобороны королевства.

*«Весну» Минюст РФ считает «иностранным агентом»