На пешеходной улице в Стамбуле прогремел взрыв

UPD: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предварительные данные после взрыва в Стамбуле указывают на теракт.



***

UPD: Число погибших в Стамбуле выросло до шести, число пострадавших — до 53, сообщил Али Ерликая.

***

UPD: Четверо погибли, еще 38 пострадали в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщил губернатор Али Ерликая.



***

UPD: Генпрокуратура квалифицировала взрыв Стамбуле как террористический акт, сообщает Yeni Safak. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали не менее 30 человек.

***



UPD: Турецкие власти ввели временный запрет на публикацию новостей о взрыве в Стамбуле. Телеканалам также запрещается вести прямые трансляции с места происшествия.

***



UPD: Правоохранительные органы Турции пока не располагают данными о национальности погибших и раненых при взрыве в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



***

UPD: Турецкие правоохранители рассматривают версию теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В СМИ появилась информация, что бомбу мог привести в действие террорист-смертник.

***

UPD: Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что в результате взрыва есть погибшие. Их число устанавливается.



***

Взрыв прогремел на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле. По предварительным данным, пострадали как минимум 10 человек.

На улице Истикляль располагается посольство России. Как далеко оно находится от места взрыва, пока неизвестно. В настоящее время район оцеплен силами безопасности, передает РИА «Новости». Проводится эвакуация местных жителей, к месту происшествия стягиваются автомобили скорой помощи.

Фото: соцсети