«Имитация стрельб, имитация учений, имитация строя»: мобилизованный в Подмосковье отчитал офицера за ненадлежащую подготовку

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на котором мобилизованный отчитывает командира за ненадлежащую боевую подготовку. По данным журналистов, ролик записан на военном полигоне «Алабино» в подмосковном парке «Патриот».

«Один раз мы были на полигоне для стрелков, все остальное время мы на танковом полигоне занимаемся др***ю (ерундой). <…> Почему мы стреляем по воображаемой пехоте противника? Где мишени, которые поднимаются, выдвигаются? Почему мы проводим тренировки по стрельбам на танковом полигоне?» — отчитывает один из мобилизованных командира.

Выступивший против командования пожаловался, что мобилизованные «две недели лежали, из двух недель пять раз раз сходили на стрельбы, [выпустили] по 15 патронов». Он назвал такую боевую подготовку «профанацией». По его словам, тренировки представляют собой «имитацию стрельб, имитацию учений и имитацию строя». Мобилизованный добавил, что его вместе с другими военнослужащими регулярно просят написать, чего из экипировки не хватает военным, но результата это не дает.



