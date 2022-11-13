Close

#Новости

Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

13.11.2022

Власти обещают вернуть их домой и предоставить им возможность продолжать обучение

Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее были призваны на военную службу. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Как уточняет агентство, мобилизованные студенты отправятся домой и продолжат свое обучение. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.