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#Новости

Персональные данные «иностранных агентов» с 1 декабря станут публичными

13.11.2022

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 декабря персональные данные лиц, признанных в России «иностранными агентами», появятся в публичном доступе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, правительство разрешило обнародовать следующие персональные данные физлиц-«иностранных агентов»:

  • ФИО и дата рождения;
  • ИНН и СНИЛС;
  • основания и дата включения в реестр «иноагентов»;
  • основной государственный регистрационный номер для юрлиц.
Как следует из документа, распоряжение принято «в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 

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