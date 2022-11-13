Персональные данные «иностранных агентов» с 1 декабря станут публичными

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 декабря персональные данные лиц, признанных в России «иностранными агентами», появятся в публичном доступе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, правительство разрешило обнародовать следующие персональные данные физлиц-«иностранных агентов»:

ФИО и дата рождения;

ИНН и СНИЛС;

основания и дата включения в реестр «иноагентов»;

основной государственный регистрационный номер для юрлиц.

Как следует из документа, распоряжение принято «в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».