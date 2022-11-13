Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). Кадры того, как он сходит с трапа самолета, опубликовал ТАСС. Дипломат возглавит российскую делегацию вместо президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает агентство, глава МИД РФ прибыл в Индонезию из Камбоджи, где он принял участие в Восточноазиатском саммите. Дипломат обвинил США и НАТО в намерении милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион, а блок AUKUS (оборонный альянс, в который входят Австралия, Великобритания и США) — в попытках привлечь в свои ряды Новую Зеландию, Канаду и Японию. Комментируя итоги встречи, Лавров заявил, что совместное заявление по итогам саммита принято не было, поскольку «Соединенные Штаты и западные коллеги» настаивали на неприемлемой оценке ситуации в Украине.

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 на Бали вместо президента РФ Владимира Путина. В Кремле ранее сообщили, что российский лидер также не выступит с видеообращением к участникам встречи. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский планирует присутствовать на саммите в онлайн-формате.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал раскритиковать действия российских властей в Украине на саммите G20. «На этом саммите G20 не будет все как обычно. Мы подвергнем критике режим [президента России Владимира] Путина», — приводит ТАСС его слова. Встреча «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15-16 ноября.