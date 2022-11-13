В Новосибирске донесли на детский спектакль за «пропаганду ЛГБТ»

Зрители детского спектакля «Принцесса и Людоед» написали доносы на постановочную команду из-за того, что принцессу играет мужчина с усами. В представлении усмотрели «пропаганду ЛГБТ». Об этом в своем Telegram-канале сообщила режиссер Полина Кардымон.

По словам Кардымон, минкульт области созвал этическую комиссию, а скандал дошел до губернатора Андрея Травникова. Она отметила, что зрителей возмутило то, что принцессу в постановке играет мужчина с усами. Она также добавила, что в «Принцессе и Людоеде» нет ни одной актрисы — роли исполняют два главных актера и их клоны. Возрастное ограничение у постановки 6+.

«Очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре бабу Ягу играют обычно только актеры-мужчины», — написала Кардымон.



