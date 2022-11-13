Gulagu.net потребовал от Зеленского объяснить, каким образом перешедший на сторону Украины Нужин оказался в руках ЧВК «Вагнер»

Правозащитный проект Gulagu.net обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой объяснить, каким образом перешедший на сторону Украины боец ЧВК «Вагнер» Евгений Нужин «оказался в руках пригожинцев». Открытое обращение правозащитники опубликовали в своем Telegram-канале.

Ранее телеграм-канал GREY ZONE, аффилированный с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео внесудебной расправы над завербованным заключенным Евгением Нужиным. На видео Нужин предстает с приклеенной к камню головой. Перед смертью он рассказывает, что в сентябре решил перейти на сторону Украины, но через два месяца его похитили из Киева. По его словам, он очнулся в подвале, после чего ему сообщили, что его собираются «судить». После этих слов неизвестный разбивает Нужину голову кувалдой.

Нужина завербовали в ЧВК «Вагнер» из исправительной колонии строгого режима №3 в Рязанской области, где он отбывал 24-летний срок сразу по трем статьям. Впоследствии он сдался в плен и решил перейти на сторону Украины. В интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову он выступил с критикой в адрес президента РФ Владимира Путина.

Источник Gulagu.net в ЧВК «Вагнер» подтвердил подлинность видео с казнью. Другой источник правозащитной организации в Киеве сообщил, что заключенного выдали по обмену. По его информации, российская сторона выдала за одного Нужина 20 украинских пленных. После этого мужчину «отдали вагнеровцам на растерзание».

«Впрочем не исключаю, что его выдачу поставили условием для группового обмена и потому наши власти на это пошли. Чистое средневековье», — рассказал собеседник проекта.

Еще один источник Gulagu.net в Киеве утверждает, что Нужина не обменяли, а похитили и вывезли на территорию, подконтрольную российским войскам. По его словам, это произошло в текущем месяце.

«Мы открыто обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прокомментировать этот «обмен» и разъяснить нам, каким образом Украина вернула (и возвращала ли вообще?) осуждённого Евгения Нужина, сбежавшего из НВФ «ЧВК Вагнера», российским силовикам, после того как Евгений Нужин публично в СМИ отругал Путина и заявил о желании воевать против России», — говорится в обращении.

Gulagu.net призвал ООН и Совет Европы к «конкретным действиям», а именно — инициировать международное расследование «по пыточным конвейерам и внесудебным расправам в России против россиян». Проект указал на то, что весь мир игнорирует массовые системные пытки, изнасилования и казни граждан, неугодных российским властям.

«Официальные международные институты бездействуют с октября 2021 года, притом что мы им отправили жёсткие диски с более чем 100 файлами пыток, изнасилований, истязаний и распятий», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Gulagu.net выступил с призывом к тем сотрудникам Генпрокуратуры и Следственного комитета, «кто верен присяге и народу, закону и Конституции РФ», с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства Нужина (ч. 2 ст. 105УК РФ), взять под стражу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина как организатора этого преступления, а также установить и наказать исполнителей казни.

«Если Владимир Путин и сейчас, под воздействием огласки и неопровержимых доказательств не отречётся от Пригожина и оградит его путём манипуляций и давления на СКР и ГП от ареста, это станет еще одним доводом в пользу версии о причастности Путина Владимира Владимировича 07.10.1952 г.р. к созданию пыточных конвейеров, незаконных вооружённых формирований и внесудебным казням в России, Сирии и т.п.», — заключили авторы обращения.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд», владельцем которой является Евгений Пригожин, опубликовала реакцию миллиардера на новость о казни заключенного, завербованного ЧВК «Вагнер».

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть». Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок ни одно животное не пострадало», — заявил он.