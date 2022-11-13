Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга Александра Беглова на госизмену

Миллиардер Евгений Пригожин написал в Генпрокуратуру новое заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова. По мнению бизнесмена, глава Северной столицы мог совершить государственную измену.

«Сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена)»,— сообщила пресс-служба компании «Конкорд», владельцем которой является Евгений Пригожин. Что именно послужило основанием для таких обвинений, в сообщении не уточняется.

В конце октября Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность Беглова к «созданию организованного преступного сообщества» внутри петербургской администрации. «Коммерсант» обращает внимание, что ранее власти города отказались выдавать лицензию на ввод «ЧВК Вагнер Центра» в эксплуатацию.



