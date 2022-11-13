 В Забайкалье организовали проверку после гибели тренера, покончившего с собой из-за обвинений в избиении детей

Прокуратура Забайкальского края взяла на контроль проведение проверки по факту гибели президента региональной Федерации панкратиона и ММА, чемпиона России и мира по грэпплингу Олега Сороканюка. Он покончил с собой после того, как его заподозрили в избиении двоих детей.

«Прокуратура Забайкальского края взяла на контроль проведение следственными органами процессуальной проверки, организованной по факту смерти свидетеля по уголовным делам о происшествии в детском лагере, произошедшей накануне», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном 11 ноября.

Сорокин покончил с собой 10 ноября в спортивном зале. Его заподозрили в том, что в лагере «Жемчужина»‎ он систематически бил двух детей. Педагогического образования у Сорокина нет. Некоторые считают, что он не применял подобных мер и не имеет отношения к произошедшему.

«Он боялся, что второй раз попадет в тюрьму. Но никто и предположить не мог, что настолько... Позавчера мы разговаривали о будущем, держались за ручку и смотрели фильм. Один звонок от следователя изменил его», — написала супруга погибшего.

Читинцы планируют протестовать из-за произошедшего. Они считают, что это — доведение до самоубийства.







