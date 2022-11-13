В Украине анонсировали возобновление железнодорожного сообщения с освобожденным Херсоном

Украинский железнодорожный оператор «Укрзалізниця» анонсировал запуск пассажирского сообщения в освобожденный Херсон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава компании Александр Камышин.

«Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденную колею и разбитые вагоны пофиксим быстро. Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон», — написал он.

В Telegram-канале украинского железнодорожного оператора анонсировали благотворительный проект «Билеты к победе», запущенный совместно с платформой United24 в честь освобождения Херсона. Компания объявила о продаже билетов на три первые рейса из Киева в пять городов: освобожденный Херсон, оккупированные Мариуполь, Донецк и Луганск, а также Симферополь в Крыму. Билеты предлагается хранить как «символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов».