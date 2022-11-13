В Брянской области признали незаконной мобилизацию нескольких местных жителей

Военная прокуратура в Брянской области признала незаконной мобилизацию нескольких местных жителей. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщил депутат от КПРФ Константин Павлов.

По его словам, всего в военную прокуратуру поступили жалобы от 30 семей брянских мобилизованных и контрактников. В результате проверки надзорный орган выявил нарушения при организации подготовки призывников (в том числе при проведении боевой подготовки), а также при оказании медпомощи. Кроме того, ведомство признало отсутствие дополнительных выплат и необоснованное возбуждение административного дела.

Павлов отметил, что ему поступают «все новые и новые заявления от жителей Брянской области, чьи родственники уже находятся в зоне проведения СВО». Он подал депутатские обращения по этим случаям, однако ответа по ним пока не поступило.









