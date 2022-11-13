«7х7»: в Донецке могли мобилизовать около 1000 сотрудников теплосети

Около тысячи сотрудников «Донецктеплосети» могли мобилизовать на бои в Украине. Об этом «7х7» рассказала жена одного из работников предприятия, который был призван в рамках мобилизационной кампании.

По словам собеседницы издания, ее мужа мобилизовали 22 сентября прямо с работы. Он был инженером по наладке и испытаниям. Женщина утверждает, что одно из военных отделений целиком состоит из работников предприятия — речь идет об около 1000 человек. При этом штат «Донецктеплосети» состоит из 4000 человек.

Мобилизованный рассказал жене, что пробыл в учебной части лишь две недели, после этого его вместе с другими призывниками отправили на фронт. Инженер сообщил, что им не хватает еды и инструментов. На все отделение у них один лишь кнопочный телефон.

На этой неделе гендиректор «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка заявил, что на предприятии не смогли запустить 16 из 268 котельных. Он связал перебои в работе с украинскими обстрелами. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что предприятие испытывает «острейший дефицит кадров». По какой причине не хватает людей, назначенный российскими властями чиновник не уточнил.