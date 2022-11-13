Пророссийские власти Херсонской области опровергли информацию о переносе областного центра в Геническ

Сразу три российских государственных информационных агентства опубликовали опровержение о переносе столицы Херсонской области в город Геническ. Об этом ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфаксу» сообщил представитель пророссийской администрации региона.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — приводит ТАСС его слова. РИА «Новости» уточняет, что получило аналогичный комментарий от пресс-секретаря заместителя председателя регионального правительства Александра Фомина.

Ранее Фомин сообщил РИА «Новости», что административным центром Херсонской области временно станет Геническ. Город расположен в 200 км от Херсона, на берегу Азовского моря. Фомин добавил, что сейчас здесь сосредоточены основные органы власти.