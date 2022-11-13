Президент Грузии назвала число россиян, въехавших в страну после начала «частичной» мобилизации в РФ

Число россиян, уехавших в Грузию после объяввления Владимиром Путиным «частичной» мобилизации, составило 700 тысяч. Такую цифру в эфире Radio France назвала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам Зурабишвили, из 700 тысяч человек в Грузии осталось лишь 100 тысяч. Остальные 600 тысяч россиян могли выехать в другие страны, отметил он. В Грузии также находится около 30 тысяч украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате российской агрессии.

«Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом приехавшие в Грузию и оставшиеся там россияне — это люди, которые явно не хотят разделять судьбу воюющей путинской России, не хотят быть мобилизованными», — рассказала Зурабишвили.



