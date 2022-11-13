Мобилизованные из Воронежской области, находящиеся на передовой, числятся без вести пропавшими

Мобилизованные из Воронежской области, служащие в составе 362-го полка и находящиеся на передовой под городом Сватово в Луганской области, числятся без вести пропавшими. Об этом сообщили их родственники, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Родственники мобилизованных из Воронежской области записали видеообращение, в котором рассказали, что первую роту 362-го полка, в составе которой служат их близкие, отправили под Сватово под предлогом охраны освобожденных территорий. Из видеообращения также следует, что военнослужащих бросили в зону боевых действий без предварительной подготовки.

«Выгрузили — командование якобы за их вещами поехало. Сказали копать, а через 40 минут миномётный обстрел», — рассказала «Осторожно, новости» одна из участниц видеообращения. По словам близких, личный состав полка терпит огромные потери: «Из роты каждый день кто-то ходит на передовую. Кто-то не возвращается».

Другая родственница рассказала, что мобилизованных отрезали от довольствия, поскольку они числятся без вести пропавшими. Тем, кто отказывается возвращаться на передовую, угрожают полностью отрезать от поставок еды. Мобилизованные регулярно звонят родным, но где именно они сейчас находятся, неизвестно. Близкие солдат уверены, что даже командиры не знают их точное местоположение.