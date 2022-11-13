Глава Днепропетровской области сообщил о двух пострадавших в результате ночного обстрела Никополя

По меньшей мере два человека пострадали в результате ночных обстрелов Никополя в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко.

По словам Резниченко, российские военные атаковали Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровской области — населенные пункты в этих районах обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии. Больше всего пострадал город Никополь, по которому выпустили более 40 снарядов. Две местные жительницы в результате обстрела получили ранения.

«В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара — в квартире и в частном дворе», — рассказал Резниченко в своем Telegram-канале.



