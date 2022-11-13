Министр финансов Великобритании назвал Россию ответственной за рецессию в королевстве

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что действия российских властей в Украине привели к рецессии в королевстве. С таким утверждением он выступил в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в субботу.

Хант заявил, что Великобритания лишилась стабильности из-за российской агрессии против Украины. Текущий экономический кризис в королевстве он назвал «рецессией с маркировкой «сделано в России». По его словам, сейчас главной задачей британского правительства является восстановление стабильности.

«Если мы вместе с Банком Англии сможем взять под контроль инфляцию, то сможем и сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке, который сейчас наиболее очевиден для людей, а также стоимость заимствований для бизнеса, и у нас будет шанс вернуть все на круги своя», — спрогнозировал глава британского Минфина.



