В сети появилось видео внесудебной расправы наемников ЧВК «Вагнер» над завербованным заключенным

UPD: Миллиардер Евгений Пригожин, признавшийся в создании ЧВК «Вагнер», прокомментировал видео с казнью завербованного заключенного.

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

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Телеграм-канал GREY ZONE, аффилированный с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео внесудебной расправы над завербованным заключенным Евгением Нужиным. Информацию об этом подтвердил источник Gulagu.net в частной военной компании.

На видео Нужин предстает с приклеенной к камню головой. Он сообщает, что в сентябре решил перейти на сторону Украины, но через два месяца его похитили из Киева. Он пришел в себя в подвале, после чего ему сообщили, что его собираются «судить», рассказал мужчина. После этих слов неизвестный разбивает Нужину голову кувалдой.

В GREY ZONE сообщили, что Нужин «получил традиционное исконно-вагнеровское наказание». Мужчину завербовали в ЧВК «Вагнер» из исправительной колонии строгого режима №3 в Рязанской области, где он отбывал 24-летний срок сразу по трем статьям — убийство, уничтожение чужого имущества и покушение на побег. Впоследствии он попал в украинский плен. В интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову он много критиковал Путина и объявил, что переходит на сторону Украины.

По данным Gulagu.net, Нужин оказался у российских военных в результате либо захвата, либо обмена. После этого его передали так называемой «Службе безопасности ЧВК». «Вагнеровцы» совершили над заключенным внесудебную казнь, убив его его кувалдой.

«Это видео доказывает правоту основателя Gulagu.net Владимира Осечкина о том, что российские спецслужбы и СБ «Вагнера» осуществляют внесудебные казни и убивают заключённых, которые отказываются воевать на стороне России и пытаются переходить на сторону Украины», — заявили в Gulagu.net.