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#Новости

Минпромторг назначил концерн «Калашников» координатором поставок экипировки военным

13.11.2022

Такую меру объяснили необходимостью обеспечить необходимым оборудованием более 300 тысяч мобилизованных

Российский оружейный концерн «Калашников» стал главным координатором поставок боевой экипировки для российской армии. Соответствующее решение принял Минпромторг РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Минпромторг поручил всем предприятиям и индивидуальным предпринимателям, участвующим в поставках боевой экипировки российским военным, отчитываться о своей деятельности концерну «Калашников». Собеседник агентства отметил, что такое решение было принято в условиях, когда вся система гособоронзаказа сталкивается с «беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных».

«За последние пять лет в российскую армию было поставлено 300 тысяч комплектов боевой экипировки, а сейчас в рамках частичной мобилизации мы получили свыше 300 тысяч новых бойцов всего за один месяц. Всех их надо во что-то одевать, оснащать», — объяснил собеседник агентства.

О проблемах с обмундированием призывников заговорили еще на начальных этапах «частичной» мобилизации. Журналистам стали поступать многочисленные сообщения о том, что российские мужчины, которых планируют отправить на фронт, сами вынуждены покупать себе экипипировку. 

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