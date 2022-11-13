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#Новости

Путин предложил лишать приобретенного гражданства за «дискредитацию» ВС РФ и военные «фейки»

13.11.2022

Глава РФ внес поправки к соответствующему законопроекту

Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретённого российского гражданства за «дискредитацию» российской армии. Соответствующая поправка к принятому в первом чтении законопроекту поступила в Госдуму, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, согласно поправке, основанием для лишения приобретенного гражданства может стать распространение военных «фейков», осуществление деятельности иностранной или международной НПО, признанной в РФ «нежелательной», призывы к сепаратизму и экстремизму, а также посягательство на жизнь государственного деятеля. 

Также Путин предложил лишать гражданства за организацию вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом и некоторые другие правонарушения. 

Фото: официальный сайт Кремля

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