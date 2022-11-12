Духовник Путина призвал заключить мир с Украиной

Духовник Путина, глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов в эфире Россия24 сказал, что нужно заключить мир с Украиной. Расшифровку и отрывок эфира опубликовали пророссийские каналы.

«Целый день у нас в голове и в сердце и с чем мы засыпаем — это Украина. То, что мы переживаем небывалую трагедию, то, что это какой-то абсолютно коренной и судьбоносный этап в жизни нашего народа, страны, Украины, не вызывает никакого сомнения. Чем все кончится? Будем молиться, чтобы все кончилось благополучно и миром. К миру сейчас призывают все, и это потребность человеческой души… Нам нужен мир по воле Божьей. Разрешить этот вопрос, бои, ненависть между братьями — хотя сейчас там не хотят нас называть братьями, но мы понимаем, что они братья... Я в этом глубоко убежден… Только Бог соединит, казалось бы, уже не соединяемое. Усмирит ненависть, которая сейчас, к сожалению, так изливается»‎, — сказал Тихон.

С февраля РПЦ поддерживала «спецоперацию»‎, а потом и мобилизацию. Но в сентябре патриарх Кирилл также призывал к тому, чтобы не считать украинцев врагами, пишет РБК. Но он повторил пропагандистский штамп об опасности и «попытках переформатировать»‎ украинский народ. По его мнению, русские и украинцы — один народ.