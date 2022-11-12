262-й день боев: главное

- После удара ВСУ по Новой Каховке погиб один человек. ТАСС сообщило, что по словам главы поселения Владимира Леонтьева, еще три человека пострадали. В населенном пункте продолжается эвакуация населения. Новая Каховка расположена в Херсонской области на левом берегу Днепра.
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На Запорожском направлении усиливают группировку украинских войск, пишет РИА Новости. Но, по словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, часть российских сил также перебрасывается с херсонского участка на запорожский. Власти Запорожской области считают, что ВСУ планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одной линией удара Рогов назвал форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС. Однако врио главы региона Евгений Балицкий считает, что причин для эвакуации нет.
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«Медиазона»* пишет, что в Мариуполе, после отступления из Херсона, становится все больше российской военной техники. Советник мэра Андрющенко считает, что город «превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу».
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ВВС сообщает, что ВСУ освободили за сутки около 3 тыс. квадратных километров на юге страны. Пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что на этих территориях еще остается враг.
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Последние недели российские чиновники говорили о том, что Россия готова вести мирные переговоры. С такими заявлениями выступали в МИД. Однако украинская сторона говорит о том, что Херсон не станет поворотным моментом для начала дипломатического процесса.
Сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что перед украинской армией стоит задача отбить всю территорию страны. Никакой заморозки конфликта не будет.
«Мы не можем ничего замораживать — мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года»,— цитирует Данилова «Коммерсант».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что для переговоров с Россией необходим полный вывод российских войск из страны.
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Разведка Британии пишет, что российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через реку Днепр при выводе войск. Кроме того, спецслужбы считают, что российские войска начали выводить еще 22 октября. Возможно также, что военные эвакуировались вместе с гражданскими. Херсон был единственной региональной столицей, захваченной с февраля российскими войсками, поэтому вывод войск наносит значительный репутационный ущерб. Выход России — это публичное признание трудностей, с которыми российские войска столкнулись на западном берегу Днепра.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали спутниковые снимки компании MAXAR. По их данным, российские войска разрушили Антоновский мост, железнодорожный мост через Днепр в районе Херсона и ГЭС в Новой Каховке. Разрушен также Дарьевский мост через Ингулец. Скорее всего так они планируют заблокировать продвижение ВСУ. На снимках видно также подготовку российскими войсками первой и второй линии обороны к югу от Днепра.
Часть российских военных все еще остается на правом берегу Днепра. Вероятнее всего, они пытаются отступить, но возможно они будут предпринимать партизанские действия.
*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».