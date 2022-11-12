262-й день боев: главное

После удара ВСУ по Новой Каховке погиб один человек. ТАСС сообщило, что по словам главы поселения Владимира Леонтьева, еще три человека пострадали. В населенном пункте продолжается эвакуация населения. Новая Каховка расположена в Херсонской области на левом берегу Днепра.

На Запорожском направлении усиливают группировку украинских войск, пишет РИА Новости. Но, по словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, часть российских сил также перебрасывается с херсонского участка на запорожский. Власти Запорожской области считают, что ВСУ планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одной линией удара Рогов назвал форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС. Однако врио главы региона Евгений Балицкий считает, что причин для эвакуации нет.

«Медиазона»‎* пишет, что в Мариуполе, после отступления из Херсона, становится все больше российской военной техники. Советник мэра Андрющенко считает, что город «превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу»‎.

ВВС сообщает, что ВСУ освободили за сутки около 3 тыс. квадратных километров на юге страны. Пресс-секретарь оперативного командования «Юг»‎ Наталья Гуменюк рассказала, что на этих территориях еще остается враг.

Последние недели российские чиновники говорили о том, что Россия готова вести мирные переговоры. С такими заявлениями выступали в МИД. Однако украинская сторона говорит о том, что Херсон не станет поворотным моментом для начала дипломатического процесса.

Сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что перед украинской армией стоит задача отбить всю территорию страны. Никакой заморозки конфликта не будет.

«Мы не можем ничего замораживать — мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года»,— цитирует Данилова «Коммерсант».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что для переговоров с Россией необходим полный вывод российских войск из страны.

Разведка Британии пишет, что российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через реку Днепр при выводе войск. Кроме того, спецслужбы считают, что российские войска начали выводить еще 22 октября. Возможно также, что военные эвакуировались вместе с гражданскими. Херсон был единственной региональной столицей, захваченной с февраля российскими войсками, поэтому вывод войск наносит значительный репутационный ущерб. Выход России — это публичное признание трудностей, с которыми российские войска столкнулись на западном берегу Днепра.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали спутниковые снимки компании MAXAR. По их данным, российские войска разрушили Антоновский мост, железнодорожный мост через Днепр в районе Херсона и ГЭС в Новой Каховке. Разрушен также Дарьевский мост через Ингулец. Скорее всего так они планируют заблокировать продвижение ВСУ. На снимках видно также подготовку российскими войсками первой и второй линии обороны к югу от Днепра.

Часть российских военных все еще остается на правом берегу Днепра. Вероятнее всего, они пытаются отступить, но возможно они будут предпринимать партизанские действия.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».