Криптобиржа FTX обнаружила исчезновение как минимум 1 млрд долларов средств клиентов

Агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере 1 млрд долларов клиентов криптобиржи FTX исчезли. Ранее организация подала на банкротство и сообщила, что ее взломали.

Собеседники Reuters рассказали, что основатель FTX Сэм Бекман-Фрид тайно перевел 10 млрд долларов клиентских средств в торговую компанию Bankman-Fried Alameda. Но часть суммы — по разным данным от 1 млрд долларов до 2 млрд долларов — пропала.

Финансовую дыру показали представленные Бекманом-Фридом отчеты. При этом сам основатель площадки сказал, что тайно ничего не переводили, но детали он не уточнил. Пропажу средств он комментировать не стал.

В субботу FTX заявила, что наблюдала «несанкционированные транзакции», а аналитики заявили, что с платформы были выведены активы на миллионы долларов.

Аналитическая компания Elliptic заявила, что криптоактивы на сумму около 473 млн долларов были «выведены из кошельков FTX при подозрительных обстоятельствах сегодня рано утром». Однако они не подтвердили, что деньги были украдены.

Генеральный юрисконсульт FTX в США Райан Миллер говорил, что фирма «ускорила» процесс перемещения всех цифровых активов в холодное хранилище, неподключенное к Интернету, «чтобы уменьшить ущерб от наблюдения за несанкционированными транзакциями». Он также добавил, что в FTX исследуют аномалии с движением средств.