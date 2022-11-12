The Guardian: российские бизнесмены участвуют в переговорах по климату на Cop27

На Конференции ООН по климату Cop27 в Шарм-эль-Шейхе участие российские олигархи и руководители нескольких компаний, находящихся под международными санкциями. По данным The Guardian, во встречах участвуют миллиардеры Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко, делегаты от «Газпрома»‎, «Лукойла»‎, Сбербанка, компании «Северсталь»‎. Все компании находятся под санкциями ЕС.

Журналисты отметили, что Дерипаска участвует в ключевых переговорах по климату вместе с Андреем Мельниченко. Последний назвал санкции ЕС против себя «абсурдными и бессмысленными»‎ и пытался оспорить их в суде.

«Газпром» направил на Cop27 шесть делегатов, от Сбербанка присутствует управляющий директор. Трех представителей отправили из «Татнефти»‎. «Северсталь»‎, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат и «Лукойл»‎ также направили делегатов на Конференцию. Все эти компании находятся или под санкциями США, или ЕС, а «Газпром»‎ и в тех, и в других списках.

На Cop27 состоялась дискуссия о том, как миру нужно адаптироваться к нехватке российского газа. Участники высказали мнение, что энергетический кризис в Европе быстрее подтолкнет к новым разведочным работам в Африке, а не к более широкому использованию возобновляемых источников энергии.

Журналисты отметили, что присутствие лоббистов от российской нефтегазовой отрасли необходимо было по большей части для бизнеса‎ и продвижения отраслей экономики, пока не попавших под санкции. Алексей Рябчин, украинский член делегации на Cop27, сказал, что «нелепо знать, что российские олигархи могут свободно путешествовать»‎.

«По мне, если эти олигархи не в состоянии остановить эту кровавую войну, то они не должны быть (на конференции. — NT). Украинские общественные организации пытались найти этих россиян для организации протеста, но они прячутся в кабинетах и ​​боятся свободно ходить по коридору. Мы видим, что Россия на этой конференции находится в полной изоляции», — сказал Рябчин.

По мнению критиков, Россия ищет способы извлечь выгоду из климатического кризиса, особенно в плане бурения в Арктике, где происходит таяние вечной мерзлоты и открываются перспективные месторождения. Сейчас страна находится на четвертом месте по объему вредных выбросов.

В переговорах по климату участвовал и полпред Путина Руслан Эдельгериев. Он сказал, что «если бы не было санкций, ограничений или каких-либо дискриминационных подходов, Российская Федерация могла бы прийти к углеродной нейтральности раньше».