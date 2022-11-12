The Guardian: российские бизнесмены участвуют в переговорах по климату на Cop27

На Конференции ООН по климату Cop27 в Шарм-эль-Шейхе участие российские олигархи и руководители нескольких компаний, находящихся под международными санкциями. По данным The Guardian, во встречах участвуют миллиардеры Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко, делегаты от «Газпрома», «Лукойла», Сбербанка, компании «Северсталь». Все компании находятся под санкциями ЕС.
Журналисты отметили, что Дерипаска участвует в ключевых переговорах по климату вместе с Андреем Мельниченко. Последний назвал санкции ЕС против себя «абсурдными и бессмысленными» и пытался оспорить их в суде.
«Газпром» направил на Cop27 шесть делегатов, от Сбербанка присутствует управляющий директор. Трех представителей отправили из «Татнефти». «Северсталь», НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат и «Лукойл» также направили делегатов на Конференцию. Все эти компании находятся или под санкциями США, или ЕС, а «Газпром» и в тех, и в других списках.
На Cop27 состоялась дискуссия о том, как миру нужно адаптироваться к нехватке российского газа. Участники высказали мнение, что энергетический кризис в Европе быстрее подтолкнет к новым разведочным работам в Африке, а не к более широкому использованию возобновляемых источников энергии.
Журналисты отметили, что присутствие лоббистов от российской нефтегазовой отрасли необходимо было по большей части для бизнеса и продвижения отраслей экономики, пока не попавших под санкции. Алексей Рябчин, украинский член делегации на Cop27, сказал, что «нелепо знать, что российские олигархи могут свободно путешествовать».
«По мне, если эти олигархи не в состоянии остановить эту кровавую войну, то они не должны быть (на конференции. — NT). Украинские общественные организации пытались найти этих россиян для организации протеста, но они прячутся в кабинетах и боятся свободно ходить по коридору. Мы видим, что Россия на этой конференции находится в полной изоляции», — сказал Рябчин.
По мнению критиков, Россия ищет способы извлечь выгоду из климатического кризиса, особенно в плане бурения в Арктике, где происходит таяние вечной мерзлоты и открываются перспективные месторождения. Сейчас страна находится на четвертом месте по объему вредных выбросов.
В переговорах по климату участвовал и полпред Путина Руслан Эдельгериев. Он сказал, что «если бы не было санкций, ограничений или каких-либо дискриминационных подходов, Российская Федерация могла бы прийти к углеродной нейтральности раньше».