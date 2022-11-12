Отделение ЛДПР открыли в Донецкой области

В Донецкой области ЛДПР открыла отделение, пишет «Коммерсант»‎. Учредительную конференцию провели в Ростовской области: либерал-демократы посчитали, что провести мероприятие на «новых территориях»‎ пока затруднительно.

Пока отделения на «присоединенных российских территориях»‎ открыли только «Единая Россия»‎ и ЛДПР. Выборы, по военному положению, в этих регионах пока под запретом, но партии не отказываются закрепиться здесь.

Координатором ячейки либерал-демократов станет Андрей Крамар — давний соратник главы «ДНР»‎ Дениса Пушилина. Пушилин, в свою очередь, возглавляет единороссов‎ в Донецкой области. В ЛДПР объяснили проведение конференции в Ростовской области тем, что в «ДНР»‎ пока сложно провести мероприятие с участием представителей Минюста и органов власти. Кроме того, «донецкие коллеги проходили здесь своего рода обучение»‎.

Всего на съезде было около 100 человек, в том числе председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Из Донецка прибыли 72 члена партии.

Несмотря на выход российских войск из части Херсонской области, «тормозить»‎ создание отделений российских партий в украинских регионах пока не планируют. По мнению политолога Константина Калачева, отделение ЛДПР необходимо в Донецкой области, чтобы создать демонстрацию своего участия в судьбе Донбасса.