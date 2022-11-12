«Можем объяснить»‎: мобилизованные в регионах жалуются на отсутствие выплат

Telegram-канал «Можем объяснить»‎ пишет, что в большинстве регионов России мобилизованные жалуются на отсутствие обещанных выплат. В комментариях под официальными новостями о поддержке в каналах властей нет критики только там, где комментарии отключены.

Владимир Путин подписал указ о выделении мобилизованным выплат не менее 195 тыс. рублей в месяц. Региональные власти добавили свои выплаты — от 50 до 200 тыс. рублей. «Путинские» деньги должны приходить с 10 по 20 число за предыдущий месяц, а губернаторы обещали выплатить все в самые короткие сроки.

Но во многих регионах мобилизованные и их семьи никаких выплат до сих пор не получили.

«Мужу более половины заплаты не доплатили за октябрь. При этом уже завтра вывозят из страны! Что за бардак?» — пишет Татьяна Мандолина из Подмосковья.

«Одни отписки и обещания. Ни зарплаты, ни подъемных нет с 26 сентября», — возмущается Надежда Варакшина из Пермского края.

«С завтрашнего дня я объявляю голодовку, если мне не дадут ответ по супругу и его выплате», — угрожает Мария Чудинова.

Люди также жалуются на то, что никакой гуманитарной помощи мобилизованные на фронте и в учебных центрах не видит, хотя ее регулярно отправляют на фронт. Местные жители говорят о «показухе».

«Родина сгнила напрочь. Хохлам даем гражданство, а армия одеть солдат не может. Стыд и позор», — возмущается одна из родственниц мобилизованного из Оренбуржья.