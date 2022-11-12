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Экс-сотрудники интерната в Воронеже узнали связанных воспитанников на фото

12.11.2022

Они признали, что фиксации больных детей допускались, но более щадящими методами

В Воронеже журналисты «Блокнота»‎ поговорили с  бывшими сотрудниками Бутурлиновского интерната. На неделе появились фотографии с воспитанниками учреждения, привязанными к кровати и скамейкам, в том числе а шею. Сотрудники интерната узнали на фотографиях воспитанников и подтвердили, что «фиксацию детей»‎ в учреждении допускали. 

Журналисты поговорили с супругами Лазневыми — воспитателем интерната Евгенией и бывшим инструктором по труду Андреем. По их словам, больных детей могли фиксировать: это допускалось в случае приступа, чтобы ребенок не нанес себе или окружающим травмы до прибытия медиков. Лазневы добавили, что фиксацию могли проводить более щадящим способом. 

На фото были привязанные дети за шею к скамейке, фиксация к кровати по рукам, ногам и шее. Лазнева узнала некоторых воспитанников на фотографиях, но добавила, что не была свидетелем таких привязываний. 

Лазневых сейчас травит руководство интерната: после сокращения директор считает, что это они обнародовали снимки жестокого обращения с детьми. Под подозрением оказался и бывший завхоз учреждения. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении прав воспитанников Бутурлиновского интерната. В региональном Минсоцзащиты посчитали опубликованные снимки «провокацией и постановкой»‎. 



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