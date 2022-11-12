Брата погибшего на полигоне под Белгородом выдворят из России

«Радио Озоди»*‎ сообщили, что брата таджикистанца Эхсона Аминзоды, которого называли виновным в стрельбе на полигоне под Белгородом, выдворят из России. Сейчас Фируз Аминов ждет депортации в ИВС «Сахарово»‎.

Аминов, как и Аминзода, приехал в Москву на заработки. Он рассказывал, что его брат не собирался добровольцем в Украину, а работал в московском ресторане. Радикальными религиозными взглядами он не отличался.

Связь с Эхсоном пропала за несколько дней до трагедии на полигоне под Белгородом. Тогда, 15 октября, двое военнослужащих развернули автоматы в сторону сослуживцев. По официальным данным погибли 11 человек и 15 получили ранения. Эхсона назвали одним из стрелявших, а конфликт мог произойти на религиозной почве.

Аминов считает, что его брата вынудили заключить контракт. О том, что мигранты все чаще оказываются среди «добровольцев»‎, сообщали правозащитники и СМИ. Людей вынуждают подписать договор с Минобороны под угрозой депортации, пыток, насилия или просто обманом.

*«Радио Озоди» Минюст России считает «иностранным агентом».