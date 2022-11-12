Минздрав признал проблемы с поставками зарубежных лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России есть задержки с поставками зарубежных препаратов. Но, по его словам, серьезных угроз для фармрынка нет.
Проблемы с поставками препаратов возникли из-за логистики, пишет ТАСС. Однако «каких-то отказов и больших угроз» в министерстве сейчас не видят. От региональных властей Мурашко потребовал создать запас лекарств как минимум на четыре месяца.
«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», — сказал он.
Наращивание производства лекарств в России Мурашко оценил высоко: оно идет «высокими темпами» и отечественные препараты выходят на российский рынок.В регионах после начала боев в Украине были проблемы с самыми разными лекарствами: от гормональных препаратов для ЭКО до лекарств для пациентов с иммунодефицитом. В Красноярске недавно пропали лекарства для больных болезнью Паркинсона: жителям приходится ездить в Беларусь.