Минздрав признал проблемы с поставками зарубежных лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России есть задержки с поставками зарубежных препаратов. Но, по его словам, серьезных угроз для фармрынка нет.

Проблемы с поставками препаратов возникли из-за логистики, пишет ТАСС. Однако «каких-то отказов и больших угроз»‎ в министерстве сейчас не видят. От региональных властей Мурашко потребовал создать запас лекарств как минимум на четыре месяца.

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации»‎, — сказал он.

Наращивание производства лекарств в России Мурашко оценил высоко: оно идет «высокими темпами»‎ и отечественные препараты выходят на российский рынок.