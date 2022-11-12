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Минздрав признал проблемы с поставками зарубежных лекарств

12.11.2022

Но «угроз нет»‎, добавил министр здравоохранения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России есть задержки с поставками зарубежных препаратов. Но, по его словам, серьезных угроз для фармрынка нет.

Проблемы с поставками препаратов возникли из-за логистики, пишет ТАСС. Однако «каких-то отказов и больших угроз»‎ в министерстве сейчас не видят. От региональных властей Мурашко потребовал создать запас лекарств как минимум на четыре месяца.

«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации»‎, — сказал он.

Наращивание производства лекарств в России Мурашко оценил высоко: оно идет «высокими темпами»‎ и отечественные препараты выходят на российский рынок. 

В регионах после начала боев в Украине были проблемы с самыми разными лекарствами: от гормональных препаратов для ЭКО до лекарств для пациентов с иммунодефицитом. В Красноярске недавно пропали лекарства для больных болезнью Паркинсона: жителям приходится ездить в Беларусь. 

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