«Тайга.Инфо»* сообщила, что в Кемерово планируют искать уклонистов от мобилизации.
Читатели прислали объявление, появившееся на одном из домов на Притомском проспекте. Разместили его от имени управляющей компании.
Мобилизация в России якобы закончилась еще 28 октября. Но указ об окончании мобилизации Путин не подписал: он «посоветовался с юристами», и оказалось, что в таком документе нет необходимости. При этом военкоматы продолжали рассылать повестки, ссылаясь на отсутствие указа.
*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».