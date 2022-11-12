«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что в Кемерово планируют искать уклонистов от мобилизации.

Читатели прислали объявление, появившееся на одном из домов на Притомском проспекте. Разместили его от имени управляющей компании.

Мобилизация в России якобы закончилась еще 28 октября. Но указ об окончании мобилизации Путин не подписал: он «посоветовался с юристами»,‎ и оказалось, что в таком документе нет необходимости. При этом военкоматы продолжали рассылать повестки, ссылаясь на отсутствие указа.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.