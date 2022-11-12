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#Новости

В Кемерово планируют искать уклонистов от мобилизации

12.11.2022

«Проверки»‎ пройдут 12-13 ноября

«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что в Кемерово планируют искать уклонистов от мобилизации. 

Читатели прислали объявление, появившееся на одном из домов на Притомском проспекте. Разместили его от имени управляющей компании. 

Мобилизация в России якобы закончилась еще 28 октября. Но указ об окончании мобилизации Путин не подписал: он «посоветовался с юристами»,‎ и оказалось, что в таком документе нет необходимости. При этом военкоматы продолжали рассылать повестки, ссылаясь на отсутствие указа. 


*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 


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