В Иране протестующие вышли на улицы в память о «кровавой пятнице»‎

Журналисты Reuters сообщили, что в Иране продолжились протесты: антиправительственные выступления в прошедшую пятницу посвятили «кровавой пятнице»‎ 30 сентября. В тот день в Захедане, по данным правозащитников, были убиты 66 демонстрантов.

В пятницу протесты прошли в нескольких городах Ирана. Аналитики Института изучения войны отмечают, что массовость протестов стала серьезно снижаться в последние дни. Однако рост выступлений отметили в Систане и провинции Белуджистан. После жесткого подавления акции 30 сентября митингующие собирались каждую пятницу. По стране 11 ноября протестующие выступили в шести городах. На опубликованных видео протестующие топтали и ломали знаки с именем генерала Касема Сулеймани. В 2020 году его убили в Ираке с помощью американского беспилотника.

Антиправительственные протесты в Иране начались в сентябре после того, как в полицейском участке погибла Махса Амини: ее задержали за «неправильное» ношение хиджаба. С тех пор женщины, студенты и другие активисты протестовали против Верховного духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Власти говорили, что протесты организованы «внешними врагами»‎.

Активистское агентство ГРАНА сообщило, что в ходе беспорядков было убито 330 протестующих, в том числе 50 несовершеннолетних. Также убито 39 сотрудников сил безопасности и арестовано почти 15 100 человек. Публичные судебные процессы готовятся провести над 1 000 человек. Сообщалось также, что Иран консультировался с Россией по вопросам подавления протестов.