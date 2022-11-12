«Столицей»‎ Херсонской области станет Геническ

Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь зампредседателя правительства региона Александр Фомин.

Геническ расположен в 200 км от Херсона, на берегу Азовского моря. Фомин добавил, что сейчас здесь сосредоточены основные органы власти.

Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать статус правого берега Херсонщины.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений»‎, — цитировали Пескова «Известия»‎.

Российские войска, по заверению Минобороны, вывели из области вчера — больше 30 тыс. солдат. Между тем в Институте изучения войны считают, что вывод войск и техники займет несколько дней.