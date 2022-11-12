ВВС: новые поправки в УПК ускорят работу «судебного конвейера»‎

На этой неделе Госдума в первом чтении приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Опрошенные ВВС юристы считают, что это ускорит судебный конвейер в стране и может вернуть систему к сталинским заседанием троек‎.

Поправки внесли еще в 2017 году, но тогда их подвергли критике и проект заморозили. Но 9 ноября депутаты неожиданно приняли его в первом чтении.

Согласно документу, суды смогут не оглашать мотивировочную часть приговоров. Из-за этого осложнится общественный контроль даже за открытыми судами: понять, почему обвиняемого признали виновными или оправдали, будет нельзя при вынесении приговоров. Депутаты посчитали, что проблема в зачитывании приговоров в том, что некоторые оглашают по несколько дней, и их сложно заслушать стоя.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус»‎ Юлий Тай считает, что поправки лишают суд гласности, публичности и прозрачности. Без этого суд вообще не может считаться таковым, особенно по резонансным делам. Кроме того, защите станет сложнее получить копии приговоров, а для журналистов и общественников оглашение приговоров иногда единственная возможность его получить.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант отмечет, что так суды смогут манипулировать текстом приговора «для всевозможных подгонок»‎.

Тай считает, что поправки нужны только суду и следствию: рассматривать дела можно будет быстрее, возможности обжаловать позицию будут ограничены. Рассмотрение дел будет только по письменным документам.

Сроки рассмотрения жалоб на действия следователей в новых поправках удлинили втрое: до 14 дней. По мнению Клювганта, это усилит и без того масштабную волокиту при рассмотрении судами жалоб. Тай считает, что это время будут использовать для оправдания следователей.

Клювгант добавил, что принятый в первом чтении документ облегчает работу судей, но не заботится о правах граждан на справедливый суд.

В 2017 году юристы Думы отмечали, что приговоры только из резолютивной части очень похожи на протоколы заседаний троек и особых совещаний НКВД в эпоху сталинского террора. Сейчас еще один адвокат анонимно рассказал ВВС, что «власти хотят упростить и ускорить работу уголовно-судебного конвейера, хотя, казалось бы, куда еще проще — семимильными шагами идут к печально знаменитым тройкам»‎.