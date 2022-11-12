Суд отклонил третий иск Дерипаски к Черногории

Апелляционный суд Швеции отклонил третий иск Олега Дерипаски к Черногории. Бизнесмен пытался получить компенсацию после приватизации «Алюминиевого комбината Подгорица». Предприятие владело бокситовым рудником и комбинатом, сообщает РБК.

Дерипаска приобрел компанию в 2005 году. В 2009 году, во врем кризиса, предприятие оказалось на грани банкротства. В 2013 году власти Черногории ввели на нем внешнее управление. К тому времени долги составили 350 млн евро.

Компания Дерипаски En+ в 2014 году обратилась в суд с иском к правительству Черногории, требую возместить бизнесмену 600 млн евро. Иск отклонили, а представители бизнесмена говорили, что инвестиции были в три раза ниже.

Второй иск Дерипаска подал в 2016 году: в нем он ссылался на соглашение между Россией и Югославией о защите иностранных инвестиций. Документ был подписан в 1995 году, а в 2006 Черногория объявила о независимости, поэтому иск снова отклонили.

Третья попытка обжаловать решение властей была предпринята в 2020 году. Но суд снова встал на сторону властей. В Черногории также отметили, что Дерипаска не выплатил Подгорице 1,6 млн евро, которые присудили по решению суда в 2019 году. Теперь бизнесмену придется возместить и расходы на делопроизводство в размере 628 тыс. евро и 86 тыс. долларов.

Фото: РИА Новости.