261-й день боев: главное

Минобороны России объявило о завершении переброски подразделений российской группировки войск на левый берег Днепра. Все работы закончились около 5 утра, потерь личного состава не было. Также в ведомстве отметили, что не осталось «ни одной единицы военной техники и вооружения». Однако «Вот так»‎ опубликовал видео, на котором видны брошенные военные машины. Также была информация о том, что российские войска после отхода подорвали Антоновский мост. Официальные источники ее не подтверждали, но «Известия»‎ опубликовали видео взрыва на мосту.

В Херсоне празднуют приход ВСУ. Люди выходят на улицы, тепло встречают военных, поют украинские песни, рассказала «Сирена»‎.





ГУР украинского Минобороны подтвердило, что город перешел под контроль Киева.

ВВС со ссылкой на Нацполицию Украины сообщила, что в Херсоне начались «стабилизационные мероприятия»‎ — по сути, зачистка города. Всем оставшимся в городе российским солдатам посоветовали сдаться. По информации украинского Минобороны, российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются «слиться с местным населением»‎.

Президент России Владимир Путин в это время проводил телефонные переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фосгеном Оранжем Туадерой. Стороны обсудили поставки зерна и удобрений, пишет «Интерфакс»‎.

Российские войска нанесли удар по пятиэтажке в Николаеве. Погибли шесть человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел города «циничным ответом государства-террориста» на успехи Украины на фронте.

Россия и Украина обменялись пленными. Российская сторона не комментировала обмен. По информации главы офиса президента Украины Андрей Ермака, в Украину вернулись 45 бойцов солдат и сержантов ВСУ. Также в страну привезли два тела погибших.

ВВС и «Медиазона»‎* установили 8 712 имен погибших. В последние две недели отмечен резкий рост смертей среди мобилизованных. Всего известно о 163 погибших резервистах. Реальные потери могут быть на 40-60% больше, отмечают журналисты. По данным Минобороны России, озвученным 21 сентября, в Украине погибли 5 937 человек.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина возводит стену на границе с Беларусью в Волыни, а также в Ровенской и Житомирской областях. Укрепления возводят и на украинско-российской границе.

«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой — это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем»‎, — отметил Тимошенко.

Разведка Британии пишет, что с 10 октября Россия провела серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Последние интенсивные атаки были 31 октября. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали обычным явлением в некоторых частях Украины, особенно в Киеве. Ущерб сетям повлияет на системы водоснабжения и отопления, что отразится зимой. Это затронет также сферу здравоохранения. Продолжающиеся удары по критической инфраструктуре явно указывают на намерение России нанести удар по моральному духу гражданского населения.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что зимой военные действия не остановятся. ВСУ не прекращают наступление и, возможно, будут продвигаться вперед быстрее. Но в боеспособности российских военных они не уверены из-за плохого обмундирования.

По версии Минобороны, из Херсона вышли около 30 тыс. российских военных. По мнению ISW, вывод войск займет некоторое время, и боевые действия будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и натыкаются на заранее подготовленные российские оборонительные рубежи, особенно вокруг города.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.