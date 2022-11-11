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261-й день боев: главное

11.11.2022

Минобороны России отчиталось о выводе войск из Херсона
Россия и Украина провели обмен пленными
«Медиазона»‎* и ВВС сообщили о 8712 погибших в Украине российских военных
Украина строит бетонную стену на границе с Беларусью
ISW: бои в Украине продолжатся зимой

  • Минобороны России объявило о завершении переброски подразделений российской группировки войск на левый берег Днепра. Все работы закончились около 5 утра, потерь личного состава не было. Также в ведомстве отметили, что не осталось «ни одной единицы военной техники и вооружения». Однако «Вот так»‎ опубликовал видео, на котором видны брошенные военные машины. Также была информация о том, что российские войска после отхода подорвали Антоновский мост. Официальные источники ее не подтверждали, но «Известия»‎ опубликовали видео взрыва на мосту. 

В Херсоне празднуют приход ВСУ. Люди выходят на улицы, тепло встречают военных, поют украинские песни, рассказала «Сирена»‎. 


ГУР украинского Минобороны подтвердило, что город перешел под контроль Киева. 

ВВС со ссылкой на Нацполицию Украины сообщила, что в Херсоне начались «стабилизационные мероприятия»‎ — по сути, зачистка города. Всем оставшимся в городе российским солдатам посоветовали сдаться. По информации украинского Минобороны, российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются «слиться с местным населением»‎.

Президент России Владимир Путин в это время проводил телефонные переговоры с президентом Центральноафриканской Республики Фосгеном Оранжем Туадерой. Стороны обсудили поставки зерна и удобрений, пишет «Интерфакс»‎. 

  • Российские войска нанесли удар по пятиэтажке в Николаеве. Погибли шесть человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел города «циничным ответом государства-террориста» на успехи Украины на фронте. 

  • Россия и Украина обменялись пленными. Российская сторона не комментировала обмен. По информации главы офиса президента Украины Андрей Ермака, в Украину вернулись 45 бойцов солдат и сержантов ВСУ. Также в страну привезли два тела погибших. 

  • ВВС и «Медиазона»‎* установили 8 712 имен погибших. В последние две недели отмечен резкий рост смертей среди мобилизованных. Всего известно о 163 погибших резервистах. Реальные потери могут быть на 40-60% больше, отмечают журналисты. По данным Минобороны России, озвученным 21 сентября, в Украине погибли 5 937 человек.

  • Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина возводит стену на границе с Беларусью в Волыни, а также в Ровенской и Житомирской областях. Укрепления возводят и на украинско-российской границе. 

«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой — это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем»‎, — отметил Тимошенко.

  • Разведка Британии пишет, что с 10 октября Россия провела серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Последние интенсивные атаки были 31 октября. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали обычным явлением в некоторых частях Украины, особенно в Киеве. Ущерб сетям повлияет на системы водоснабжения и отопления, что отразится зимой. Это затронет также сферу здравоохранения. Продолжающиеся удары по критической инфраструктуре явно указывают на намерение России нанести удар по моральному духу гражданского населения.

  • Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что зимой военные действия не остановятся. ВСУ не прекращают наступление и, возможно, будут продвигаться вперед быстрее. Но в боеспособности российских военных они не уверены из-за плохого обмундирования. 

По версии Минобороны, из Херсона вышли около 30 тыс. российских военных. По мнению ISW, вывод войск займет некоторое время, и боевые действия будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и натыкаются на заранее подготовленные российские оборонительные рубежи, особенно вокруг города.



*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.


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