«Пропаганду ЛГБТ»‎ предлагают наказывать реальными сроками

Госдума ужесточила закон о «пропаганде ЛГБТ»‎. Теперь за повторные нарушения может грозить реальный срок. Также в Госдуме составили список видеоигр, которые «распространяют ЛГБТ-пропаганду»‎. Их предлагают запретить.

РИА «Новости» сообщило, что после получения административного наказания за «пропаганду ЛГБТ»‎ депутаты планируют ввести уголовную ответственность. Повторная пропаганда будет подразумевать до одного года лишения свободы, с использованием СМИ — до двух лет. Если «пропаганда»‎ шла среди несовершеннолетних, то нарушителей могут отправить в колонию на три года. Два года депутаты предлагают давать за «пропаганду педофилии»‎, а если это произошло «с использованием СМИ»‎, — то до пяти лет.

Предложения по поводу видеоигр предложение высказала первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она в беседе с «Газетой.Ru» даже составила список игр, где есть «персонажи геи, лесбиянки, трансгендеры, бисексуалы»‎. По мнению Лантратовой, в них подают «нетрадиционные отношения как нечто привлекательное».

Госдума 27 октября в первом чтении приняла поправки в закон о «пропаганде ЛГБТ»‎ среди совершеннолетних. Фактически любое упоминание «нетрадиционных»‎ отношений может быть приравнено к «пропаганде»‎. Наказывать многомиллионными штрафами можно будет в том числе СМИ и издателей. Но что делать с классическими произведениями, где есть упоминание ЛГБТ, законодатели не объяснили. Следующее заседание по поправкам в закон об «ЛГБТ-пропаганде»‎ пройдет 27 ноября.

Фото: Движение «Весна» (Минюст считает «иноагентом»).