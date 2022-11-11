Депутаты назвали провокацией возможное признание Украиной независимости Татарстана

В День Конституции Татарстана 6 ноября опубликовали петицию на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой признать независимость Татарстана. «Idel.Реалии»‎ пишет, что один из инициаторов проекта планирует обратиться с аналогичными требованиями еще к нескольким странам. Депутаты Госдумы России назвали это провокацией Киева. Голосование по проекту в Раде пока не назначили.

Верховная Рада Украины признала независимой Чеченскую Республику Ичкерия и признала ее «временно оккупированной Россией»‎. То же самое могут сделать и в случае с Татарстаном. Татарский политик Рафис Кашапов сказал, что такие же обращения готовят к властям Турции, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и других европейских стран. Он ссылается на референдум от 21 марта 1992 года — тогда 81,7% татарстанцев выступили за суверенитет республики.

Активисты считают, что такие действия могут усилить давление Москвы на Татарстан. Уже сейчас регион, по мнению Кашапова, превратился в «республику для мобилизованных»‎, но могут усилиться репрессии и преследования людей, поддерживающих суверенитет.

Первые реакции депутатов Госдумы были ожидаемыми.

«Это абсолютная провокация, которая говорит о нацистской и экстремистской сущности нынешнего украинского государства. Особое сожаление вызывает то, что это исходит из парламента — площадки, где должна быть возможность трезво оценивать все те события, которые происходят. Это исходит из парламента, который в последние годы легализовал фашизм, нацизм, а также пересмотрел все итоги Великой Отечественной войны»‎, — сказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Татарстан определяет свою судьбу как неотъемлемой части России сам, без советчиков из распадающейся страны, — отметил депутат Олег Морозов.

Депутат Госдумы Айдар Метшин назвал проект постановления Верховной Рады о признании независимости Татарстана «совершеннейшим бредом»‎ и «очередными инсинуациями украинских властей»‎.

*«Idel.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.