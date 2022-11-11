Женщина в Югре побила ребенка: девочка неправильно крестилась

В соцсетях появилось видео из Югры, город Радужный, на котором женщина избивает маленькую девочку в санках. Все это она сопровождала матом. «Сибирь.Реалии»‎* рассказали, что причиной стало то, что девочка неправильно крестилась в церкви.

Вместе с женщиной были дети четырех и семи лет. Младший ребенок, как оказалось, «неправильно» крестился‎.

— Я тебе кто — мама, тетя, бабушка? Я кто тебе? Почему ты убегаешь из церкви? Какой рукой крестишься, сука? Дома чтобы крестилась и учила крещение! — кричит женщина.

Она сказала, что «теперь им никаких мультиков»‎, детям нужно будет ложиться спать пораньше, чтобы успевать на утренние службы. Женщина добавила, что нужно чаще ходить в церковь.

В СК сообщили, что проводят проверку по факту применения насилия к ребенку. Женщина объяснила свой поступок «эмоциональным всплеском»‎ из-за того, что дочь застряла в санках.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.