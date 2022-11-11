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#Новости

ВВС и «Медиазона»‎* установили имена 8712 погибших российских военных в Украине

11.11.2022

Как минимум 163 человека — мобилизованные

Журналисты ВВС и «Медиазоны»‎* продолжают искать упоминания о погибших в Украине российских военных. Вместе с волонтерами они установили 8 712 имен погибших.

В последние две недели отмечен резкий рост смертей среди мобилизованных. Всего известно о 163 погибших резервистах. Сообщалось, что некоторые отряды были почти полностью разбиты после ударов ВСУ. Подготовка большинства мобилизованных составляла всего несколько дней. 

Журналисты считают, что их список может быть на 40-60% меньше реальных потерь: о смерти часто не сообщают публично, но волонтеры изучают кладбища в 60 городах России: там и находят погибших, о которых не сообщали.

По данным Минобороны России, озвученным 21 сентября, в Украине погибли 5 937 человек. 


*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

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