ВВС и «Медиазона»‎* установили имена 8712 погибших российских военных в Украине

Журналисты ВВС и «Медиазоны»‎* продолжают искать упоминания о погибших в Украине российских военных. Вместе с волонтерами они установили 8 712 имен погибших.

В последние две недели отмечен резкий рост смертей среди мобилизованных. Всего известно о 163 погибших резервистах. Сообщалось, что некоторые отряды были почти полностью разбиты после ударов ВСУ. Подготовка большинства мобилизованных составляла всего несколько дней.

Журналисты считают, что их список может быть на 40-60% меньше реальных потерь: о смерти часто не сообщают публично, но волонтеры изучают кладбища в 60 городах России: там и находят погибших, о которых не сообщали.

По данным Минобороны России, озвученным 21 сентября, в Украине погибли 5 937 человек.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».