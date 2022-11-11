Центробанк не исключает уголовное преследование владельцев акций Meta*

В ЦБ допускают возможное уголовное преследование для владельцев акций Meta Platforms*. «Сетевые свободы»‎ сообщили, что сегодня на Московской бирже прошел последний день торгов в уникальных условиях, когда компания признана «экстремистской» и запрещена в России.

С 14 ноября акции будут недоступны для заключения договоров. ЦБ добавил, что сначала нужно принять решение о том, будут ли акции Meta* считать «экстремистскими» вложениями, пишет «Коммерсант»‎.

Meta* в марте признали «экстремистской организацией» по решению суда. По разъяснению Санкт-Петербургской фондовой биржи, любые сделки с акциями могут привести к уголовному преследованию физлиц, а для юрлиц-посредников возможен отзыв лицензии.

По данным «Сетевых свобод»‎, избавиться от активов могут не все, поскольку часть акций размещена на заблокированных счетах. Есть и те, кто занимался трейдингом как любитель и забыл про свой счет. Поэтому есть вероятность, что людям придется доказывать отсутствие умысла на взаимодействие с «экстремистской организацией». Уголовные дела возможны о «финансировании экстремистской деятельности»‎ (ст. 282.3 УК РФ) и «участии в деятельности экстремистской организации»‎ (ст.282.2 УК РФ).

*Meta российские власти признали экстремистской и запрещенной организацией.