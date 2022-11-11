NRK: сыну Якунина предъявили обвинение в Норвегии

Сыну экс-главы РЖД Владимира Якунина предъявили обвинение в Норвегии. По версии следователей, Андрей Якунин неоднократно управлял дроном в нарушение санкций с 3 по 6 сентября, пишет NRK.

Якунина задержали 19 октября, но уже 27 его освободили из-под стражи. Впоследствии решение было обжаловано. Власти Норвегии после начала боев в Украине закрыли небо для граждан России, запускать запрещено в том числе беспилотники.

Защита настаивала на освобождении Якунина из-под стражи, поскольку дрон был гражданским. У Якунина также есть гражданство Великобритании. В пресс-службе его компании Venture Investments & Yield Management также добавляли, что он увлекается фотографией и природой.