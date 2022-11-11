ВВС: в России завели первое дело о «приготовлении к госизмене»‎

ВВС выяснила подробности о новом деле о «госизмене». Подозреваемый — Глеб Вердиян. Ему вменили не только госизмену, но и «приготовление к преступлению».
Вердияна задержали в Москве 7 ноября. Ему 21 год, он студент второго курса экономического факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета. По словам адвоката Ивана Павлова*, случай Вердияна — пока первый в России. До этого не было дел о «приготовлении к госизмене». Вполне возможно, что дело оказалось неожиданностью для самих спецслужб, считает Павлов*.
Вердияна отправили в СИЗО. По версии следствия, он не успел передать «секретные сведения» иностранным спецслужбам. Какие именно сведения планировал передать студент, не уточняется.
ВВС пишет, что Вердияна задержали в Москве еще 28 октября и арестовали на 10 суток за «выражение неуважения к обществу, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Журналисты предполагают, что одним из таких требований могла быть проверка документов.
*Ивана Павлова Минюст России считает «иностранным агентом».