ВВС: в России завели первое дело о «приготовлении к госизмене»‎

ВВС выяснила подробности о новом деле о «госизмене»‎. Подозреваемый — Глеб Вердиян. Ему вменили не только госизмену, но и «приготовление к преступлению»‎.

Вердияна задержали в Москве 7 ноября. Ему 21 год, он студент второго курса экономического факультета Астраханского государственного архитектурно-строительного университета. По словам адвоката Ивана Павлова*, случай Вердияна — пока первый в России. До этого не было дел о «приготовлении к госизмене»‎. Вполне возможно, что дело оказалось неожиданностью для самих спецслужб, считает Павлов*.

Вердияна отправили в СИЗО. По версии следствия, он не успел передать «секретные сведения»‎ иностранным спецслужбам. Какие именно сведения планировал передать студент, не уточняется.

ВВС пишет, что Вердияна задержали в Москве еще 28 октября и арестовали на 10 суток за «выражение неуважения к обществу, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти»‎. Журналисты предполагают, что одним из таких требований могла быть проверка документов.

*Ивана Павлова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.