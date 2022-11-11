The Insider*: каждый десятый сотрудник МВД работает на ФСБ

The Insider* выяснил, что на ФСБ работает каждый десятый сотрудник МВД. Сейчас, когда из-за кризиса растет преступность, полиция занята в первую очередь слежкой за несогласными с властями россиянами.

Сотрудники МВД работают как за деньги, так и на «общественных началах»‎. От работы с ФСБ зависит продвижение по службе. Выводы о количестве завербованных полицейских журналисты сделали из секретных документов из архива Управления «М» ФСБ. Это отделение курирует МВД, Минюст, ФСИН и ЧОПы, задействованные на публичных мероприятиях с участием чиновников; занимается противодействием иностранным разведкам.

Во многих ведомствах организован кабинет для сотрудников ФСБ, которым сотрудники должны отчитываться каждое утро. Сотрудники, работающие на ФСБ, часто получают повышение по службе. Но и среди них есть конкуренция.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.