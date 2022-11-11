Токаев: Казахстан выступает за территориальную целостность всех стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал территориальную целостность всех государств и соблюдение Устава ООН. С таким заявлением он выступил на саммите лидеров стран Организации тюркских государств, пишет ТАСС.

Принцип территориальной целостности, по его словам, полностью соответствует базовым интересам Казахстана, и страна будет уделять ему «приоритетное внимание»‎.

«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН», — сказал Токаев.

Лидер Казахстана не первый раз после начала российской «спецоперации»‎ высказывается за территориальную целостность Украины. Он также говорил, что Казахстан не признает «ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом».

Неделей ранее в Казахстане приняли несколько новых законов, которые могут помочь демократизации страны. По мнению аналитиков, это еще больше отдаляет Астану от Москвы.