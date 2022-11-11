Известный тренер в Чите покончил с собой после разговора со следователем

В Чите президент Федерации панкратиона и ММА Забайкалья, чемпион России и мира по грэпплингу Олег Сороканюк покончил с собой. Родственники считают, что это произошло из-за давления следствия: Сорокин не хотел попасть в тюрьму во второй раз, а его обвинили в нанесении побоев двум детям, пишет «Чита.Ру»‎.

Сорокин покончил с собой 10 ноября в спортивном зале. Его обвинили в том, что в лагере «Жемчужина»‎ он систематически бил двух детей. Педагогического образования у Сорокина нет. Некоторые считают, что он не применял подобных мер и не имеет отношения к произошедшему.

«Он боялся, что второй раз попадет в тюрьму. Но никто и предположить не мог, что настолько... Позавчера мы разговаривали о будущем, держались за ручку и смотрели фильм. Один звонок от следователя изменил его», — написала супруга погибшего.

Читинцы планируют протестовать из-за произошедшего. Они считают, что это — доведение до самоубийства.